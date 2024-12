Le prix moyen au mètre carré pour la location de locaux commerciaux a grimpé de +8,6% sur un an, avec des zones comme Les Berges du Lac 2 (518 DT/m²) et La Marsa (486 DT/m²) en tête des quartiers les plus chers.

Quartiers en pleine demande

La Marsa et El Aouina attirent les entreprises à la recherche de prestige, tandis que des alternatives plus accessibles se trouvent à La Soukra (229 DT/m²) et Charguia 2 (228 DT/m²).

Locaux commerciaux en vente : Investissements clés

Évolution positive des prix

Avec une hausse de +7% en 2024, les locaux commerciaux à vendre présentent une attractivité accrue pour les investisseurs. Les prix varient de manière importante selon les quartiers, atteignant jusqu’à 8.445 DT/m² aux Berges du Lac 2.

Zones stratégiques pour l’achat

Des emplacements comme La Marsa et la Zone Industrielle El Meghira offrent des opportunités diversifiées. Bien que certains quartiers comme Nabeul soient plus abordables (2.538 DT/m²), ils offrent une grande valeur pour des activités commerciales et touristiques.

L’immobilier d’entreprise en Tunisie affiche des dynamiques contrastées entre quartiers premium et zones accessibles. Ces différences permettent aux entreprises et investisseurs de choisir des emplacements adaptés à leurs stratégies et budgets, qu’il s’agisse de location ou d’achat.

Source: https://www.mubawab.tn/