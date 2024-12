Bientôt un nouveau marché municipal à Menzel Abderrahmane : appel d’offres imminent

Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, a annoncé que l’appel d’offres pour la construction d’un marché municipal à Menzel Abderrahmane, d’un coût global de 1,1 million de dinars, sera publié dans les prochains jours.

Lors d’une visite inopinée effectuée, vendredi à Menzel Abderrahmane, le gouverneur a souligné que toutes les mesures nécessaires pour accélérer l’exécution du projet seront prises dans l’immédiat.

Ce marché offrira un espace adéquat aux professionnels ainsi qu’aux citoyens et permettra de mettre fin aux étals anarchiques dans la région, a-t-il souligné, appelant les parties concernées à assurer le suivi et le parachèvement des travaux dans les délais impartis et conformément aux standards de qualité requis.