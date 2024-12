“Le programme de modernisation de l’enseignement supérieur en soutien à l’employabilité” (PROMESSE), qui a été financé par la Banque mondiale moyennant une enveloppe de 200 MD, a contribué à la réalisation d’un nombre de projets en faveur de la promotion de la qualité de l’enseignement dans les universités Tunisiennes et à la formation d’un nombre d’universitaires et d’étudiants, a indiqué le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Mondher Belaid.

Présidant la cérémonie de clôture de ce programme, qui a été organisée vendredi au siège de l’Académie diplomatique à Tunis, Belaid a indiqué que plus de 17 500 étudiants et 5500 d’enseignants universitaires et agents administratifs ont bénéficié de projet de soutien à la qualité de la formation, dans le cadre de ce programme, qui a permis aux établissements de l’enseignement supérieur d’obtenir une accréditation académique internationale.

Il souligné que l’université est apte, aujourd’hui plus que jamais, à devenir un établissement qui crée de la valeur ajoutée, relevant que le programme de modernisation de l’enseignement supérieur en soutien à l’employabilité a été lancé en vue de favoriser l’ouverture de l’enseignement supérieur sur son environnement socio-économique.

Belaid a indiqué que ce programme a contribué efficacement à la modernisation de l’enseignement supérieur et permis aux étudiants d’acquérir des connaissances nécessaires à l’intégration, à l’innovation et à la promotion de la vie estudiantine.

De son côté, la directrice régionale de développement des ressources humaines pour la région du moyen orient et d’Afrique du Nord à la Banque mondiale Fedia Saada a souligné que le programme de modernisation de l’enseignement supérieur en soutien à l’employabilité a contribué à la promotion des programmes académiques à travers la création de plusieurs unités en vue de garantir la qualité et l’obtention de l’accréditation internationale dans quatre facultés de médecine, outre la réalisation de 40 projets pour la formation d’ingénieurs à travers tous les gouvernorats.