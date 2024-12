“Les arts plastiques en Tunisie : parcours de générations et enjeux esthétiques et culturels” est un nouveau livre à vocation scientifique et culturelle composé de quatre volumes, réalisé sous la direction de l’artiste plasticien Sami Ben Ameur.

“La mémoire artistique en Tunisie et l’avènement de la modernité” (Volume 1, 132 pages en français et 147 pages en arabe ) et “Les pionniers et les groupes artistiques” (Volume 2, 200 pages en français et 292 pages en arabes) sont les deux premiers volumes de ce nouvel ouvrage en grand format paru en version arabe et française, richement illustrés de photos d’œuvres d’art.

Nouvellement édité (décembre 2024) par l’Université de Tunis (Département des recherches, édition et bibliographie de la Faculté des sciences humaines et Sociales de Tunis), l’ouvrage a été présenté par l’auteur, professeur émérite de l’Université de Tunis et artiste plasticien Sami Ben Ameur lors d’une rencontre tenue jeudi, au Centre culturel et Social de l’Université de Tunis, à Montfleury, en présence d’une pléiade d’intervenants ayant contribué à l’élaboration de cet opus.

Résultat d’un long travail qui s’est étalé sur plus de cinq ans, le livre tire son origine du colloque sur “Les arts plastiques en Tunisie : parcours de générations et enjeux esthétiques et culturels” », tenu, en octobre 2019, à l’occasion de la célébration du centenaire de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis (ISBAT).

Dans l’introduction, l’auteur mentionne que “notre mémoire dans les arts plastiques mérite d’être préservée afin qu’elle soit une source pour les générations futures de chercheurs pour le leurs recherches académiques et scientifiques”.

Parmi les quatre chapitres du livre, trois sont consacrés aux interventions scientifiques dans le colloque de 2019, et aux témoignages recueillis auprès des artistes plasticiens, des galeristes et des responsables contemporains des années 50, 60 et 70. “Quoique subjectifs, les témoignages constituent le point de départ pour le chercheur et une matière sur laquelle il pourrait conduire ses recherches”.

Les quatre volumes du livre sont d’ordre chronologiques: le premier couvre la période du 19ème siècle jusqu’au début du 20ème siècle. Le deuxième volume couvre la période des années 30 à jusqu’à celle des années 60, alors que le troisième est consacré aux années 70 et 80. Le quatrième volume est quant à lui réservé à deux décennies, celles des années 90 et du début du 21ème siècle.

Parlant du livre, l’auteur a relevé qu’il lui a permis de “découvrir une grande richesse dans les archives et des noms qui ont été complètement effacés et enterrés”, a-t-il avancé.

Il a d’autre part évoqué la grande contribution des critiques et des journalistes qui ont écrit sur l’histoire et les pionniers des arts plastiques en Tunisie, citant notamment le journaliste disparu Bady Ben Naceur.

Présent à la rencontre, le président de l’Université de Tunis Slim Driss a relevé que cet ouvrage à vocation scientifique et de recherche est d’un apport précieux pour la bibliothèque artistique et académique. L’Université, a-t-il ajouté œuvre actuellement à la finalisation de ce projet exceptionnel en vue de la publication des troisième et quatrième volumes avec pour ambition de renforcer son rayonnement dans les milieux académiques à l’échelle nationale, régionale et internationale.

Le livre est distribué gratuitement dans les établissements académiques et culturels dont les Universités et les bibliothèques ainsi que les ministères et autres institutions spécialisées. Dans une prochaine étape, une plateforme virtuelle sera mise en place par l’ISBAT et sera accessible au grand public, notamment aux chercheurs et passionnés de l’histoire des arts plastiques. Cette plateforme devra permettre de mettre à jour le contenu proposé aux lecteurs à travers des recherches plus approfondies sur l’histoire de l’art en Tunisie.