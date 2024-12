Tendance des prix en 2024En Tunisie, les bureaux en location ont connu une augmentation annuelle moyenne de +12% entre janvier et octobre 2024. Les prix varient considérablement en fonction des quartiers, reflétant différents niveaux d’attractivité et de prestige.

Quartiers les plus demandés et dynamiques

Les quartiers des Berges du Lac 2 et Montplaisir dominent le marché, à la fois en termes d’offre et de demande. À titre d’exemple, Les Berges du Lac 2 affiche un tarif moyen de 289 DT/m² pour une superficie moyenne de 222 m². En revanche, des options plus abordables se trouvent à Ben Arous, avec un prix moyen de 114 DT/m².

Les Jardins de Carthage figurent en tête des zones les plus chères pour la location de bureaux, avec un tarif de 293 DT/m² ,

, Les Berges du Lac 2 289 DT/m² ,

, La Marsa 283 DT/m² et

et Les Berges du Lac1 276 DT/m² .

. Des alternatives compétitives sont proposées à des prix plus abordables, comme Cité Ennasr2 218 DT/m² et

et El Menzah 5 221 DT/m² .

. En revanche, Montplaisir 202 DT/m² ,

, La Soukra 201 DT/m² et

et Charguia1 187 DT/m² offrent des tarifs plus accessibles.

offrent des tarifs plus accessibles. Enfin, Ben Arous se distingue comme l’option la plus abordable avec un tarif de 114 DT/m².

