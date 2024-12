La Tunisie est en mesure de jouer un rôle important au sein des chaînes de valeur mondiales, a affirmé Samir Majoul, président de l’Union Tunisienne de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et de l’Union des chambres arabes , estimant qu’il est temps de bâtir un partenariat franco-arabe fondé sur la confiance.

Majoul a participé, jeudi à Paris (France), à la séance inaugurale de la cinquième édition du Sommet économique France-pays arabes ainsi qu’à un workshop sur la place du Maghreb au sein des chaînes de valeur internationales.

Le sommet, tenu organisé sous le thème « Renforcer la place de la France dans le monde arabe », est organisé conjointement par la Chambre de commerce arabo- française, l’Union des chambres arabes et la Confédération des petites et moyennes entreprises françaises.

Majoul a souligné que les accords commerciaux et la situation géographique stratégique de la Tunisie devraient lui permettre de devenir une plateforme d’exportation pour les entreprises françaises qui cherchent à diversifier ses marchés, en particulier en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe.Intervenant lors d’un débat, le président de la centrale patronale a souligné qu’au vu de la situation géopolitique actuelle instable et des crises internationales successives, le plus grand défi d’aujourd’hui, c’est de parvenir à assurer la souveraineté dans de nombreux domaines, notamment, l’alimentation, l’énergie, la santé et le cyberespace.

Il a signalé que la Tunisie œuvre à accélérer la modernisation de l’infrastructure du transport, outre la diversification des industries liées à la haute technologie et des énergies renouvelables pour répondre à la demande croissante de produits environnementaux et soutenir les chaînes de valeur.