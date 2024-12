Beyrouth, Tunis, Palerme, Tanger, Madrid…cinq villes et cinq voyages à travers la Méditerranée sont au cœur de la nouvelle saison du cycle “Ciné-dimanche” (17 novembre 2024-16 mars 2025), organisé à l’auditorium du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem, Marseille) et où chaque troisième dimanche du mois est dédié au cinéma d’une ville.

Après un dimanche à Beyrouth, le 17 novembre dernier, le dimanche 15 décembre 2024 sera dédié à Tunis qui sera à l’honneur lors d’une séance à la fois gourmande, conviviale et cinématographique.

Entre humour et tragédies, aventures humaines et moments de partage, la sélection de films du cycle “Ciné-dimanche” explore les multiples facettes de la Méditerranée d’aujourd’hui. Le cinéma tunisien sera représenté pour ce dimanche par le long-métrage “Un divan à Tunis” de Manele Labidi (France/Tunisie, 2020, 1h29) qui sera projeté en présence de la réalisatrice et de Kenzo Bellon, critique de cinéma.

Réunissant dans le casting l’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani aux côtés de Majd Mastoura et Hicham Yacoubi, le film raconte l’histoire de Selma, une psychanalyste de 35 ans qui, après avoir exercé en France, décide d’ouvrir un cabinet dans une banlieue populaire de Tunis, au lendemain de la révolution.

Si la demande de soins est importante, les débuts sont pour le moins tumultueux : entre ceux qui prennent Freud pour un frère musulman et d’autres qui confondent psychanalyse et « prestations tarifées », Selma doit surmonter bien des obstacles. Juste au moment où elle commence à s’installer, elle découvre qu’il lui manque une autorisation indispensable pour continuer à exercer…

Cette projection s’inscrit en résonance avec l’exposition “Revenir – Expériences du retour en Méditerranée”, offrant une réflexion croisée entre cinéma et art contemporain.