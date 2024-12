Le projet du système d’information douanier «SINDA2», visant à moderniser et transformer en profondeur les processus douaniers en Tunisie démarrera, progressivement, à partir de 2025.

S’inscrivant dans le cadre du programme GovTech, programme de transformation digitale pour les services publics, ce projet repose sur l’acquisition, l’installation et la mise en exploitation d’un nouveau système informatique intégrant l’usage des technologies modernes.

L’objectif étant d’améliorer l’efficacité des services douaniers et répondre aux attentes des opérateurs économiques en termes de simplicité, rapidité et transparence.

S’exprimant lors d’une conférence nationale organisée, jeudi, au siège de la direction générale de la douane, le directeur général de l’Ecole Nationale des Douanes, Abdelkrim Abidi a souligné l’importance de développer ce projet, estimant que toutes les entreprises sont aujourd’hui appelées à opérer ensemble en matière d’exportation et d’importation, et ce, à travers le recours aux nouvelles technologies.

Lors de cette rencontre tenue sur le thème « Interopérabilité pour le développement des Opérations Douanières à travers le nouveau système d’information douanier SINDA 2 », Leila Latrache, colonelle à la douane et coordinatrice générale du projet a souligné que ce projet permettra de faciliter les échanges commerciaux et de réduire les coûts et les délais.

De son côté, le porte-parole de la direction générale de la douane, Chokri Jabri a souligné que la douane est attachée à moderniser et digitaliser son mode de fonctionnement, indiquant que son département a procédé à la numérisation des opérations douanières depuis 2021 et jusqu’à 2026.

Et d’ajouter que ce système d’information « SINDA2 » profitera à tous les opérateurs économiques et l’ensemble des structures douanières ainsi qu’aux tunisiens à l’étranger, dans la mesure où il permettra de réduire les coûts, d’améliorer les prestations, de renforcer la gouvernance et de lutter contre la corruption.