En Tunisie, le marché des voitures électriques enregistre une nette progression, avec une domination de BYD avec 46 unités vendues, suivi par Volvo (25) et BMW (22). Ce succès illustre l’attractivité croissante des modèles électriques alliant performance et compétitivité. D’autres acteurs comme Kia (21) et MG (20) renforcent également la présence des marques internationales sur ce segment prometteur.

L’essor de ces véhicules est soutenu par l’installation progressive d’infrastructures de recharge et des initiatives pour encourager leur adoption.