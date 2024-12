Dans un événement culturel inédit, le tout premier chapiteau de cirque itinérant, entièrement fabriqué en Tunisie et qui représente une première dans le monde arabe, sera inauguré le 20 décembre 2024 sur la place Miami à Mourouj 1 (gouvernorat de Ben Arous) avec une série de spectacles de cirque contemporain (sans animaux), qui se poursuivra jusqu’au 5 janvier 2025.

Entièrement conçu et réalisé par des Tunisiens, ce chapiteau unique a été développé par le grand cirque de Tunis, la compagnie “Papa Rouni Arts du Cirque”, en collaboration avec des ingénieurs et des techniciens tunisiens.

Avec une hauteur de 12 mètres et une capacité d’accueil pour environ 600 spectateurs, le chapiteau est équipé des dernières technologies en matière d’éclairage et de sonorisation, en vue d’offrir une expérience visuelle et sonore optimale. Les spectacles de cirque contemporain, loin des formes traditionnelles, mettront en valeur des performances d’acrobatie, des prouesses de jongleurs et des numéros aériens accompagnés d’effets visuels saisissants.

“Papa Rouni Arts du Cirque” ambitionne de faire de ce projet un tournant majeur pour les arts du cirque contemporain en Tunisie.

L’accent est mis sur la création d’un contenu artistique entièrement tunisien, allant de la conception à la production, pour offrir une expérience unique au public tunisien et arabe.

Crée en 2008 par trois amis passionnés de cirque, Paparouni Circus était un collectif d’artistes très actif dans la sphère culturelle tunisienne pour devenir en 2013 officiellement la première compagnie en Tunisie qui a pour objet l’art du cirque.