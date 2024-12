Belle surprise que celle du retour sur la scène publique économique de la chambre tuniso-américaine. Une occasion pour fêter son 35ème anniversaire, vendredi 6 décembre, devant une belle assistance et se remémorer les circonstances de sa création racontées avec brio par Moncef Barouni, premier président de la chambre encouragé par le brillant diplomate et ancien ministre des Affaires étrangères Habib Ben Yahia.

Une chose est sûre : à l’AmCham, la démocratie n’est pas un vain mot, chaque mandat mené par une nouvelle ou nouveau président élu (e) a eu sa part de réalisations sauf pour un ou deux où les principaux protagonistes ont fait plus de politique que d’économie assurant des services de conseil aussi bien pour le gouvernement tunisien post 14 janvier que pour des cercles politiques décisionnels US. Mais passons, l’essentiel n’était-il pas d’assurer la relève, de rajeunir les équipes et de se concentrer sur le raffermissement des échanges économiques entre la Tunisie et les States ? C’est fait. Aujourd’hui, le grand retour à la mission initiale de la chambre se fait sous le mandat de Marouen Ben Jemaa, président qui a insisté dans le discours célébrant le 35ème anniversaire de la chambre sur les relations anciennes entre les deux pays : “227 ans d’amitié, de partenariat et d’histoire, une relation bilatérale solide dans un monde confronté à nombre de défis”.

Marouen Ben Jemaa a rappelé que le rôle de la chambre était de stimuler les échanges commerciaux, d’attirer les investissements US, de soutenir l’entrepreneuriat et de mettre en avant l’axe culturel entre une puissance mondiale née au 18ème siècle et une civilisation qui date de 7 000 ans, berceau de grandes civilisations, dont celle carthaginoise, il y a plus de 3000 ans.

Les performances des échanges commerciaux se sont améliorées ces dernières années : “Selon les chiffres de la chambre pour 2023, la Tunisie a enregistré des exportations de 1935 millions de dinars contre des importations de 1992 millions de dinars. Les exportations de la Tunisie vers les États-Unis ont augmenté de 43 % entre 2022 et 2023, tandis que les importations sont restées stables à environ 2 milliards de dinars sur la même période”.

Trop peu lorsque nous savons que les États-Unis première puissance économique mondiale avec un PIB de 29 168 milliards de dollars, soit prés du quart du PIB mondial en 2024, sont l’un des plus grands marchés de consommation au monde. Un marché où la demande intérieure très importante attire des entreprises étrangères et qui peut offrir un grand potentiel pour les opérateurs nationaux évoluant dans des secteurs pouvant l’intéresser. “En regardant vers l’avenir, il est certain que les opportunités de coopération sont illimitées. La révolution numérique, l’économie verte et la poussée vers le développement durable ont créé de nouveaux horizons de coopération” a déclaré le président de l’AmCham qui a assuré que la Chambre de commerce américaine en Tunisie œuvrera pour la stimulation de l’innovation et le raffermissement du partenariat entre les États-Unis et la Tunisie.

Joey Hood, ambassadeur US, invité bien évidement à la fête, a déclaré que les États-Unis encourageront les projets dans les nouvelles technologies, le secteur automobile et ceux écoresponsables. Il s’est dit prédisposé à simplifier encore plus les procédures visant l’obtention d’un visa US, via l’AmCham, afin d’encourager les échanges économiques.

Rappelons qu’il fût un temps où l’AmCham organisait des dîners débats réguliers où étaient traités des sujets économiques en présence de hauts responsables du gouvernement tunisiens et des opérateurs américains et tunisiens. Ces dîners débats offraient l’occasion à tous les acteurs de mettre en avant les opportunités et de faire des propositions allant dans le sens du développement des relations commerciales entre les deux pays. Une tradition que la chambre AmCham actuelle gagnerait à perpétuer. Soit un retour assez gratifiant aux vieilles habitudes.

« La vie doit être vécue en regardant vers l’avenir, mais elle ne peut être comprise qu’en se retournant vers le passé. » une citation du théologien danois Soren Kierkegaard qui exprime bien l’orientation de l’AmCham conduite par Marouen Ben Jemaa qui a rappelé que le passé et l’avenir sont solidaires et que pour bien choisir son orientation dans le futur, se référer à l’histoire permet de choisir la bonne direction.

Bon anniversaire AmCham et que votre avenir soit plus prospère que votre passé.

Amel Belhadj Ali