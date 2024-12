Les Tunisiens ont eu droit à un réveil glacial ce matin du 10 décembre, notamment sur les hauteurs ouest du pays où un léger verglas a fait son apparition. Le ciel, quant à lui, s’est montré capricieux : des nuages passagers ont traversé le nord et le centre, se densifiant par endroits sur le littoral pour apporter quelques averses. Plus au sud, le ciel était plutôt clément.

Le vent, assez vif sur les côtes nord, a soufflé d’ouest sur le nord et le centre, tandis qu’il a viré à l’est dans l’après-midi sur le sud. Cette situation a rendu la mer très agitée dans la zone de Serrat, plus calme dans le golfe de Tunis et peu agitée sur les côtes est.

Les températures ont été douces dans l’ensemble, avec des maximales oscillant entre 14 et 19°C. Cependant, les habitants des hauteurs ouest ont ressenti une fraîcheur plus prononcée, avec des températures avoisinant les 11°C. En revanche, les régions du sud ont bénéficié de températures plus élevées, atteignant 21°C.