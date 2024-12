Ce mardi 10 décembre 2024, à 18h45, Girona affronte Liverpool lors de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Une rencontre attendue où Liverpool, leader du groupe avec 15 points, part favori face à Girona, dernier avec seulement 3 points.

Les cinq derniers matchs illustrent le contraste entre les deux équipes. Girona a connu des difficultés, avec une seule victoire, trois défaites, et un match nul, marquant 6 buts et en concédant 7. Liverpool, en revanche, est en grande forme, enregistrant 4 victoires et un nul, avec 12 buts inscrits et seulement 5 encaissés.

Horaires et diffusion :

Date : Mardi 10 décembre 2024

Heure : 18h45

Chaînes : BeIN Sports, TMC, Canal+