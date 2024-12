Les besoins en logements en Tunisie devraient atteindre au moins 17 mille hectares, d’ici 2030, a déclaré la ministre de l’équipement, Sarra Zaâfarani Zanzari, annonçant que l’Agence Foncière d’Habitation (AFH) a programmé ses projets pour couvrir 56% de la demande totale.

Intervenant, lundi, lors d’une journée d’information tenue à l’occasion de la célébration du 50e anniversaire de la création de l’AFH, Zanzari a souligné que les projets d’avenir prévus par l’agence concernent l’achèvement d’environ 11360 ha.

La ministre a rappelé que 10 % de la population ont bénéficié du produit de l’AFH. Et de préciser que plus de 8000 ha ont été aménagés et plus de 240 mille logements ont été construits sur plus de 430 lotissements.

Elle a noté que l’Agence a joué un rôle en matière d’appui au logement social en mettant à la disposition du programme spécifique de logement social initié par l’État des terrains d’une superficie d’environ 35 ha pour équiper 749 lotissements répartis sur les différents gouvernorats de la République.

Selon la ministre, dans le cadre du rôle social de l’Etat, le département ministériel a mis en place des mécanismes juridiques pour booster les investissements dans les secteurs du logement et de l’immobilier en incluant des dispositions dans le décret no 68 du 19 octobre 2022 sur la réglementation des dispositions visant à renforcer l’efficacité lors de la réalisation des projets publics