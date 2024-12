ALGER – Lors de la réunion du Conseil des ministres tenue dimanche, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé des augmentations significatives des allocations liées aux voyages touristiques et au pèlerinage (hajj). Ces mesures visent à répondre aux besoins croissants des citoyens en matière de déplacement à l’étranger et à faciliter l’accomplissement des rituels religieux pour les pèlerins.

L’allocation touristique, destinée aux voyages à l’étranger, a été portée à 750 euros par an pour chaque adulte et à 300 euros par an pour les mineurs. Cette décision marque une avancée pour les familles souhaitant voyager, reflétant une volonté d’adapter les moyens financiers disponibles à la hausse des coûts des voyages internationaux.

En ce qui concerne le pèlerinage, le président a également décidé d’augmenter l’allocation dédiée au hajj, qui atteint désormais 1 000 dollars par pèlerin. Cette mesure vise à alléger la charge financière des familles désireuses d’accomplir ce rite fondamental de l’islam.