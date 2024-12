“Questionner pour grandir” est le titre d’un workshop qui se tiendra le 13 décembre de 14h00 à 16h00 à la médiathèque de l’Institut français de Tunisie (IFT). Cette deuxième expérience est organisée par l’équipe “Dis maman, Dis papa”, un projet inclusif tunisien qui développe des livres pour enfants, visant à élargir le spectre éducatif et pédagogique.

Destiné aux enfants de 4 à 7 ans, cet atelier d’apprentissage vise à offrir un moment de créativité et de découverte en famille, à travers le livre. Animé par l’équipe du projet, “Questionner pour grandir” propose une expérience interactive qui favorise le dialogue entre enfants et parents. Les œuvres créées par les enfants lors de cet atelier feront partie intégrante de la collection des livres imprimés.

Alliant des approches pédagogiques innovantes, entre narration et illustration, “Dis maman, dis papa” se présente comme un projet de création de livres éducatifs, scientifiquement et psychologiquement validés. Il a pour objectif de permettre aux jeunes générations, dès leur plus jeune âge, d’adopter un regard critique sur les phénomènes qui les entourent.

Sous la conduite d’une équipe de professionnels, la première expérience a donné naissance à une collection de six livres destinés à aider les parents et les éducateurs à expliquer des phénomènes sociaux et sociétaux complexes, tels que le consentement, la diversité, la corruption, le patriotisme, les animaux errants, ou encore le recyclage.