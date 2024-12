Le porte-parole de l’Autorité saoudienne de géologie, Tarek Aba Al-Khail, a annoncé ce dimanche la découverte de fossiles marins datant de l’Éocène précoce dans des couches de roches calcaires de la formation Al-Rass dans la région des frontières nord de l’Arabie saoudite.

Ces fossiles, qui incluent des poissons osseux, sont les premiers de ce type découverts dans le royaume pour cette période géologique. Leur âge est estimé à 56 millions d’années.

Parmi ces découvertes, on retrouve des poissons-chats (Siluriformes) aujourd’hui disparus, qui jouent un rôle essentiel pour comprendre les écosystèmes et l’environnement géographique de l’Éocène précoce.

Cette découverte unique s’ajoute à une série d’autres trouvailles paléontologiques, telles que des mammifères dans la région d’Al-Nafoud, le singe de Hejaz, ou encore des restes fossilisés d’une baleine éteinte datant de 37 millions d’années, retrouvés dans des formations calcaires à Al-Qurayyat, dans la région d’Al-Jawf, au nord du pays.

Ces fossiles pourraient enrichir des musées géologiques grâce à une collaboration entre l’Autorité de géologie et le ministère du Tourisme. L’objectif serait de rassembler ces découvertes sous un même toit, tout en exposant divers types de pierres présentes en Arabie saoudite. Ce projet offrirait une valeur scientifique et économique au royaume, notamment à travers le développement de la recherche et de l’exploration géologique.