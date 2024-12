Les travaux de deux centrales photovoltaïques dans la délégation de Feriana, relevant de gouvernorat de Kasserine, ont progressé de 42%, a indiqué, samedi, le directeur du projet, Riadh Feki.

Dotées d’une capacité de production d’électricité d’environ 44 gigawatts/an, ce qui correspond à la consommation d’environ 30.000 foyers, elles devraient être opérationnelles vers la fin du mois de février 2025, a-t-il précisé.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Feki a expliqué que ces deux centrales, les premières du genre dans le gouvernorat de Kasserine, permettront de réduire le coût d’importation du gaz naturel d’environ 4 millions de dinars par an.

Les deux ouvrages sont financés par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), pour un montant avoisinant les 84 millions de dinars, et réalisées par les entreprises “Mazarine Energy” et “Qair”.

Le projet de Feriana pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire s’inscrit dans le cadre du système de licences du programme national de transition énergétique, visant à atteindre 35% d’énergies renouvelables d’ici 2030, soit l’équivalent de 4.200 mégawatts, a fait savoir, le chargé de mission au sein des directions tunisiennes pour le développement des projets d’énergies renouvelables au sein du groupe “Qair, Omar Bey.

Il a également révélé que “le projet de Feriana est le premier à être financé par un procédé financier dont la seule garantie pour les banques, est le projet en soi, qui a débuté le 7 août dernier et devrait être parachevé le 17 février 2025.

À cette occasion, il a souligné que le groupe “Qair” ambitionne de développer d’autres projets au gouvernorat de Kasserine, dans la même filière, et ce, dans le cadre de la nouvelle législation promulguée par le gouvernement.

Dans ce même contexte, le groupe énergétique prévoit la création d’un centre pour le développement de projets d’énergies renouvelables (solaire et éolienne) couvrant les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa et Gabès, qui comptent déjà des projets dans ce secteur.

A noter que la production d’énergie à partir de ressources renouvelables, telles que l’énergie solaire ou éolienne, contribue non seulement à l’atteinte de niveaux avancés d’indépendance énergétique, mais également à la protection de l’environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, soit l’équivalent de 17 mille tonnes de dioxyde de carbone par an.