Les activités du premier forum économique “Road to success” destiné aux entreprises et aux demandeurs d’emploi, ont démarré, samedi, à l’initiative de l’association “Développement sans frontières” à Tataouine.

Organisé dans le cadre du projet “Prêts pour demain” supervisé par “We Youth Organisation”, le forum vise à la création d’opportunités pour les entreprises implantées dans la région afin de découvrir les potentialités économiques disponibles.

Il s’agit également de former des partenariats et des réseaux avec les organisations et les associations de la société civile, faire connaître les principaux secteurs d’activité de la région, tout en offrant des opportunités aux jeunes demandeurs d’emploi.

A cette occasion, la représentante de l’association “Développement sans frontières” à Tataouine, Fatiha Ameri, a souligné à l’Agence TAP que “de nombreux partenaires ont participé à ce forum, parmi eux, les représentants des autorités régionales et locales, ainsi que plusieurs représentants des différentes directions régionales et de l’Union régionale de l’industrie du commerce et de l’artisanat de Tataouine.

Elle a précisé que ce forum offre l’opportunité de soutenir et de développer les efforts de l’État pour fournir des opportunités d’emploi aux jeunes et leur faire découvrir les principaux secteurs actifs dans la région, tels que les énergies renouvelables, les projets agricoles et de développement qui correspondent aux spécificités de la région.

Elle a ajouté que, lors des prochaines éditions, le forum ne se limitera pas seulement aux jeunes ou aux sans-emploi, mais sera également dédié aux étudiants des écoles supérieures et des centres de formation encore en phase d’études, afin de les préparer au marché du travail après l’obtention du diplôme.

Les travaux de ce forum se poursuivent sur deux jours avec la présence des représentants des entreprises basées dans la région, dans le but de créer des cercles d’échange directs et efficaces pour mieux comprendre les besoins en matière d’emploi et accroître le parcours de développement de la région.