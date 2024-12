Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh a appelé, samedi, les éleveurs de bovins à signaler rapidement tout cas suspect ou confirmé de dermatose nodulaire et de respecter le protocole préventif recommandé par le département.

Au cours d’une visite de travail effectuée, samedi à Bizerte, pour prospecter l’état d’avancement de la campagne nationale contre la dermatose nodulaire, Ben Cheikh a rassuré les éleveurs et mis l’accent sur la disponibilité des vaccins contre cette maladie en quantités nécessaires.

Et d’ajouter que l’Etat et ses structures et services, ont mobilisé et conjugué leurs efforts pour limiter les répercussions de cette nouvelle maladie, protéger les ressources des professionnels du secteur, à savoir les agriculteurs et les différents intervenants de la filière, et préserver la richesse animale et l’économie nationale.

Il a mis l’accent dans ce cadre sur l’importance du rôle des agriculteurs pour soutenir les efforts des institutions de l’Etat.

Le ministère de l’Agriculture a annoncé, hier vendredi, le lancement de l’opération de vaccination des vaches contre la dermatose nodulaire, qui constitue une menace pour la santé et la production animale.

Cette campagne cible, dans un premier temps, les zones où des foyers de dermatose ont été enregistrés, ainsi que les délégations frontalières et les zones à forte densité bovine, pour toucher progressivement l’ensemble du troupeau national.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche avait annoncé, le 14 août 2024, la détection du premier cas de maladie de la dermatose nodulaire contagieuse chez les vaches tunisiennes, qui est transmise par plusieurs insectes.

Cette maladie infectieuse nodulaire de la peau des vaches est une maladie virale qui ne touche que le bétail, et n’est pas transmise à l’homme.

Elle est transmise d’un animal à l’autre par certaines espèces de mouches, de moustiques ou de tiques et ses symptômes sont la fièvre et l’apparition de nœuds de différentes tailles sur la peau de l’animal.

Le ministère avait expliqué que, suite à la découverte par un vétérinaire privé d’un cas de dermatologie nodal infectieuse à Fernana (gouvernorat de Jendouba) chez un taureau, propriété d’un éleveur installé dans une région située à 15 km de la frontière algérienne, les services vétérinaires relevant du commissariat régional pour le développement agricole se sont dépêchés sur les lieux pour mener des recherches techniques et prélever des échantillons nécessaires à l’analyse en laboratoire, ce qui a confirmé la lésion de l’animal, sachant que la maladie s’est récemment propagée dans les pays voisins.