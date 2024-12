Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, effectue une visite de travail à Varsovie, du 8 au 10 décembre, à l’invitation de son homologue polonais, Radosław Sikorski.

Cette visite coïncide avec la commémoration, cette année, du 65ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Pologne, indique, samedi, un communiqué du département.

La visite s’inscrit également dans le cadre de la volonté des deux pays de consolider les relations d’amitié et de coopération bilatérale et d’œuvrer de concert en vue de les hisser à des niveaux supérieurs, notamment dans les domaines prioritaires tels que le tourisme, l’investissement et les échanges culturels et scientifiques.