Les deux nouvelles sociétés communautaires baptisées « Manouba El Baya » et « Al Kadihat » à El Batan et Tebourba relevant du gouvernorat de Manouba, viennent de lancer officiellement leurs activités.

La société régionale « Manouba El Baya », active dans la culture fruitière, les grandes cultures, l’élevage et la distillation des plantes médicinales et aromatiques, regroupe, 63 actionnaires, a indiqué à l’Agence TAP le membre du conseil d’administration de la société, Rached Mejri.

Par ailleurs, la société communautaire féminine « Al Kadihat » spécialisée dans le secteur agricole, a été créée en août 2023.

Dans ce contexte, plus de six sociétés communautaires devraient voir le jour dont deux entreprises spécialisées dans l’environnement, à El Batan, et l’agriculture, à Chouigui.