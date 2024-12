La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq touchant des plus hauts de séance tandis que le Dow Jones a fini dans le rouge, pénalisé par la forte baisse enregistrée par UnitedHealth. L’indice Dow Jones a cédé 0,28%, ou 123,19 points, à 44.642,52 points.

Le Standard & Poor’s 500, plus large, a pris 15,16 points, soit 0,25% à 6.090,27 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 159,05 points, soit 0,81% à 19.859,774 points.

Si le Dow a fini en retrait, en raison notamment du net repli de 5,06% enregistré par UnitedHealth au surlendemain de l’assassinat de son directeur général, le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en hausse, portés des anticipations d’une nouvelle hausse du taux directeur de la Réserve fédérale.