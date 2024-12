La Tunisie s’apprête à vivre une journée sous le signe de l’instabilité météorologique, particulièrement sur les régions du nord. En effet, Météo Tunisie annonce un temps très nuageux avec des pluies sporadiques, voire des orages, qui pourraient être intenses sur les côtes.

Les vents, forts à très forts, accompagnés de tourbillons de sable, sont à prévoir, surtout sur les côtes et les hauteurs. La mer sera agitée, voire très agitée, sur certaines zones.

Les températures maximales resteront relativement douces, oscillant entre 18 et 22 degrés, mais les sensations seront plus fraîches en raison du vent et de l’humidité.

Les habitants des régions ouest pourront quant à eux profiter d’un temps plus clément, avec des températures légèrement plus basses.

Il est donc recommandé de prendre les précautions nécessaires :