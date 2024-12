Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a examiné vendredi, avec des représentants de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), et de l’Association nationale des exportateurs algériens, les perspectives de coopération, lors d’une visite en Algérie, où il a rencontré des responsables gouvernementaux dans le cadre d’un appel lancé afin de faciliter les activités des investisseurs.

Dans un communiqué publié vendredi par le département, la réunion avec les représentants des hommes d’affaires et des exportateurs, on a été une occasion pour aborder notamment les potentialités et les perspectives disponibles afin de promouvoir et intensifier les investissements directs en Tunisie et en Algérie ou d’instaurer des partenariats visant des marchés prometteurs à l’instar du marché africain.

Abdelhafidh a participé à la troisième édition du congrès africain des startups installées à Alger, officiellement ouvert hier jeudi, par le Premier ministre algérien Nadhir Arbaoui.

Lors d’une réunion tenue avec le ministre algérien de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Seifi Ghérib, Abdelhafidh a souligné les opportunités prometteuses et les potentialités des deux pays pour hisser la coopération économique au plus haut niveau dans divers domaines.

Il a relevé la disposition de fournir tout le soutien nécessaire pour améliorer les relations économiques bilatérales en favorisant l’investissement dans de nombreux secteurs où les pays ont acquis une riche expérience.

Les deux parties ont évoqué également, l’importance et la nécessité d’intensifier les efforts en vue de la mise en œuvre des programmes de développement des zones frontalières, compte tenu du dynamisme économique et social qu’ils pourraient apporter.

Il convient de signaler que le ministre tunisien de l’Economie a visité le stand des start-ups tunisiennes participant à l’exposition organisée en marge de ce congrès, où il a pris connaissance des activités de ces entreprises, de leurs domaines de spécialisation et de leurs programmes d’activités pour se développer et conquérir des marchés étrangers.