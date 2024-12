Face aux tensions commerciales internationales et aux restrictions d’accès aux marchés occidentaux, la Chine explore de nouvelles voies de croissance. Le pays se tourne désormais vers les marchés émergents d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et d’autres régions du « Sud global » pour diversifier ses exportations, déclare Mme Lijun DUAN, Senior Fellow au Centre de la Chine et de la globalisation lors de son intervention sur le plateau d’ExpressFM aux journées de l’entreprise.

Grâce à sa rapidité d’adaptation et à son leadership dans les technologies numériques, la Chine est en mesure de répondre aux besoins croissants de ces marchés. Le pays mise notamment sur les véhicules électriques intelligents et les énergies renouvelables pour renforcer sa position sur la scène internationale.

Les participants à la discussion ont souligné l’importance d’une vision à long terme et d’une capacité d’adaptation pour faire face aux défis économiques mondiaux. La Chine doit continuer à innover et à investir dans les technologies de pointe pour maintenir sa compétitivité.