En octobre 2024, la température moyenne générale a atteint 24,1°C, elle était supérieure à la moyenne de référence de 2,1°C. Avec cet écart, il est classé le 4eme mois d’octobre le plus chaud depuis 1950, selon le “Bulletin Climatologique Mensuel” publié, vendredi, par l’institut national de la météorologie (INM).

Octobre a été, aussi, pluvieux, avec un cumul pluviométrique total (26 stations principales), de 1297,8 mm, alors que la normale pour les mêmes stations, est de 993,4 mm, ce qui représente un taux de 130,6 %, à l’échelle nationale. L’excédent ayant dépassé 30 %, le mois est considéré parmi les mois pluvieux contrairement au mois d’octobre de 2023 qui était le plus sec depuis 1950.

Les températures moyennes ont fluctué entre 19,1 °C à Thala et 27,9°C à El Borma. Après le passage des perturbations à la fin du mois de septembre, le mois d’octobre a commencé par une grande douceur qui s’est installée sur toutes les régions jusqu’au 17 du mois. À partir du 18 du mois les températures maximales et minimales ont accusé une baisse remarquable suite aux passages des systèmes pluvio-orageux très actifs durant la période du 18 au 22 du mois.

Les températures maximales moyennes ont varié de 23,6 °C à Thala à 33,7 °C à El Borma et elles étaient supérieures aux moyennes de référence avec des écarts allant de (+0,6)°C à Kasserine à (+2,6)°C à Jendouba. La température maximale absolue a atteint 41,2°C à Médenine pendant la journée du 10 octobre 2024. Quant à la température maximale moyenne générale, elle a atteint 28,8°C, dépassant la moyenne de référence de (+1,5)°C.

Les températures minimales étaient, également, élevées et les moyennes ont varié entre 14,5°C à Thala et 22,3°C à Nabeul et Mahdia, toutes étaient supérieures aux moyennes de référence avec des écarts allant de (+1,5)° C à Tataouine à (+4,5)°C à El Borma.

La température minimale absolue a atteint 8,3°C à Thala pendant la journée du 19 octobre 2024. Quant à la température minimale moyenne générale, elle a atteint 19,4°C et elle était supérieure à la moyenne de référence de (+2,7 °C).

Concernant les vents, ils ont été généralement faibles à modérés, et leur vitesse a augmenté durant la période du 2 au 4 octobre, sur la plupart des régions et les maximales ont varié de 60 km/h à Zaghouan, Sfax et Djerba à 79 km/h à Kasserine. Ces vents forts ont engendré des phénomènes locaux de sable au sud.

Les vents ont soufflé, aussi, fort pendant la période du 8 au 10 du mois sur les régions du nord et du centre et les maximales ont varié de 60 km/h à Béja à 79 km/h à Bizerte. La vitesse du vent a augmenté, aussi, au cours des journées des 17, 18 et 19 du mois sur les régions du nord et du centre et le maximales ont varié de 61 km/h au Kef à 79 km/h à Thala.

Des vents forts ont été également enregistrés pendant les journées du 21, 22 et 23 octobre sur les régions du centre et du sud et leur vitesse maximale a varié de 61 km/h à Monastir à 72 km/h à Tozeur et Kébili, en engendrant des phénomènes de sable par endroits.

À la fin du mois et pendant les journées des 28 et 29, le temps était venteux au sud du pays. La vitesse maximale du vent a varié de 60 km/h à Jerba à 72 km/h à Tataouine où des phénomènes de sable ont été localement enregistrés.