« Une réflexion commune et un échange fructueux pour faire face aux défis, aux changements géopolitiques, climatiques et technologies pour faciliter l’adoption de bonnes politiques mais aussi pour encourager le développement de bonnes pratiques entre l’Etat et le secteur privé. C’est en substance le message adressé, à l’assistance, par Kamel Madouri, chef du Gouvernement à l’ouverture de la 38ème édition des Journées de l’Entreprise placées sous le haut patronage du président de la République et consacrées cette année au thème : “L’Entreprise et les Grands Changements : Adaptation et Opportunités”.

Le Chef du Gouvernement a passé en revue les mesures prises par l’Etat au profit du secteur privé. Il a rappelé que nombre de pays ont revu leurs stratégies commerciales et partenariats pour servir au mieux les intérêts respectifs de leurs pays. Il s’est adressé au Vice-Premier ministre et ministre de la Santé libyen Ramadan Abou Jannah, l’assurant du désir de l’Etat tunisien pour une meilleure intégration entre la Libye et la Tunisie, pour une libre circulation des marchandises et des personnes et pour un partenariat plus solide, efficient et utile au profit des deux pays.

Le ministre libyen intervenant plus tôt avait appelé à une dynamique économique plus importante principalement dans les zones frontalières et à plus de souplesse dans les échanges de services entre les deux pays.

Le Chef du Gouvernement a insisté sur l’importance de la complémentarité entre le secteur public pour réaliser le décollage économique escompté.

« L’Etat est aussi décidé à réaliser un développement économique inclusif qui favorise une économie centrée sur les personnes. Nous plaidons pour le compter sur soi et pour plus de justice sociale »

L’Etat s’engage a déclaré le chef du Gouvernement à appuyer les entreprises. « Nous voulons un climat d’investissement encourageant et incitatif et défendons une économie compétitive, une concurrence loyale pour plus d’investissements locaux et étrangers. Nous planchons sur l’amélioration des cadres légaux des marché publics les considérant comme un levier pour la croissance économique ».

Les entrepreneurs sont un moteur de croissance et des acteurs de changement garants de la prospérité et du développement économique a assuré Kamel Madouri qui a insisté sur l’importance de la prise en compte des nouveaux impératifs économiques tels la transition énergétique et écologique ainsi que celle technologique curant l’intelligence artificielle et la cybersécurité.

« L’impact de fléaux et de pandémies tels le Covid+ a changé les donnes sur les marchés internationaux. Aujourd’hui il s’agit de diversifier marchés et centres de production ».

Aujourd’hui l’Etat tunisien est résolu à réduire la fracture numérique entre les régions, à digitaliser l’administration publique, à assurer son autosuffisance, à appuyer l’économie verte et soutenir les entreprises qui choisissent des modèles écologiques.

Transformer l’Administration publique en un exemple d’efficience par la numérisation, la simplification des procédures et l’assouplissement des réglementations, Fixer une liste de papiers, adapter les cursus de l’enseignement aux besoins du marché du travail, revoir les cadres réglementaires et incitatifs pour l’investissement, accompagner, soutenir orienter, encourager l’investissement à tous les niveaux, superviser la bonne marche de la réalisation des projets publics, ce sont là les lignes directrices du gouvernement Madouri.

Espérons que la machine suivra et prions aussi pour qu’au climat d’affaires délétère où la peur a longtemps remplacé l’audace d’investir succédera celui du rétablissement de la confiance entre haute administration publique et secteur privé et le désir de se projeter de nouveau dans une Tunisie où l’homme d’affaire est respecté parce que créateur de richesses et non haï parce que bien nanti!

Amel Belhadj Ali