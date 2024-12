Dans l’épisode 41 du podcast CJD Talks 2024, les intervenants explorent les défis cruciaux pour l’économie tunisienne, notamment en matière de fiscalité et de gestion budgétaire.

1. L’importance de la fiscalité dans le budget de l’État

Le budget national repose sur une planification rigoureuse qui doit équilibrer les dépenses prioritaires, comme l’éducation et la santé, avec les ressources limitées de l’État. L’impôt joue un rôle central, mais la pression fiscale croissante pèse sur une majorité d’entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), sans apporter les investissements nécessaires pour renforcer les secteurs clés.

2. Les enjeux de l’investissement

Le climat d’investissement en Tunisie est entravé par un manque de clarté fiscale et une absence de politiques incitatives stables. Les investisseurs, face à une fiscalité fluctuante, peinent à planifier à long terme, ce qui freine le développement économique.

3. L’impact des réformes fiscales

Depuis 2014, plusieurs réformes fiscales ont modifié les taux appliqués aux entreprises, avec des ajustements annuels affectant différemment les secteurs industriels, commerciaux et agricoles. Ces changements constants nuisent à la prévisibilité et à la compétitivité, notamment pour les grandes entreprises réalisant des chiffres d’affaires élevés.

4. L’économie parallèle et le défi de la formalisation

Un autre enjeu majeur est la lutte contre l’économie informelle, qui représente une part importante de l’activité économique mais échappe aux obligations fiscales. Des politiques ciblées pourraient intégrer ces acteurs dans le circuit économique formel.

5. L’avenir économique : entre urgences sociales et développement structurel

Les budgets récents privilégient des mesures sociales urgentes, au détriment des investissements structurants. Pour garantir un avenir stable, il est crucial d’établir un équilibre entre les impératifs sociaux et les besoins d’investissement dans l’infrastructure, l’éducation et la santé.