Les ministères de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie ont annoncé qu’il a été décidé d’ouvrir le marché, à partir du 1er janvier 2025, aux exportateurs privés afin d’exporter de l’huile d’olive tunisienne en vrac dans le cadre du quota annuel accordé à la Tunisie par l’Union européenne, d’après un communiqué conjoint, publié récemment, par les trois départements.

Partant, les exportateurs privés, résidant et inscrits sur la liste des exportateurs d’huile d’olive, et désirant bénéficier de cette mesure, sont invités à déposer des demandes à cet effet auprès de la Direction générale des études et du développement agricole (relevant du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche), afin de recevoir une autorisation en la matière.

Il convient de noter que cette mesure s’inscrit dans le cadre de Décret Présidentiel n°2022-448 du 4 mai 2022, fixant les modalités et les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’exporter l’huile d’olive tunisienne aux exportateurs privés dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne.