Les Nations Unies ont indiqué mercredi que plus de 300 millions de personnes à travers le monde auront besoin d’une aide vitale au cours de l’année prochaine.

“Les conflits multiples et incessants, le changement climatique et le mépris flagrant du droit international humanitaire établi de longue date devraient faire en sorte que 305 millions de personnes aient besoin d’une aide vitale l’année prochaine”, a averti le chef du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), Tom Fletcher.

Il a relevé que le monde est confronté à “une poly crise à l’échelle planétaire et ce sont les personnes les plus vulnérables qui en paient le prix”.

“Nous sommes confrontés à l’impact de conflits – de multiples conflits – et de crises de plus longue durée et d’une férocité plus intense”, a déclaré M. Fletcher, qui vient de lancer un appel à 47,4 milliards de dollars pour fournir une aide vitale dans plus de 30 pays et neuf régions d’accueil de réfugiés.

Dans sa nouvelle évaluation au nom de plus de 1.500 partenaires humanitaires, l’ONU a également indiqué que sur les 305 millions de personnes dans le besoin, seules 190 millions pourraient être atteintes.

Par ailleurs, M. Fletcher, également coordinateur des secours d’urgence des Nations Unies, a fait observer que quelque 123 millions de personnes ont été déplacées de force par des conflits dans le monde.