La municipalité de Kairouan, Cities Alliance et le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères organisent une conférence de presse le 5 décembre 2024 à Kairouan pour présenter les avancées du projet Femmes et Villes Durables à Kairouan. Financé par la France et lancé en 2023, le projet Femmes et Villes Durables vise à accompagner les municipalités dans la région Afrique du Nord – Kairouan (Tunisie), Figuig (Maroc) et Sebkha (Mauritanie) – pour promouvoir une gestion urbaine plus inclusive des ressources en eau et des risques liés au changement climatique, en tenant compte des impacts spécifiques sur les femmes.

Cette rencontre sera l’occasion de mettre en lumière les progrès réalisés, les défis rencontrés et les solutions innovantes adoptées dans le cadre de ce programme. Elle offrira également un espace de réflexion sur les perspectives futures du projet et son rôle dans le renforcement du leadership féminin dans les processus décisionnels liés à la gestion urbaine.

A Kairouan, depuis le lancement du projet, plusieurs actions concrètes ont été mises en œuvre, mobilisant plus de 360 citoyens depuis septembre 2023 pour participer activement à diverses initiatives :

Cartographie des Majels : Identification et analyse des systèmes traditionnels de conservation de l’eau utilisés dans les foyers locaux.

: Identification et analyse des systèmes traditionnels de conservation de l’eau utilisés dans les foyers locaux. Ateliers participatifs : Analyses participatives axées sur l’implication des femmes dans la gestion de l’eau et leurs besoins spécifiques et co-création des projets pilotes améliorant l’autonomisation des femmes dans la gestion de l’eau.

: Analyses participatives axées sur l’implication des femmes dans la gestion de l’eau et leurs besoins spécifiques et co-création des projets pilotes améliorant l’autonomisation des femmes dans la gestion de l’eau. Renforcement des capacités : Sessions de formation dédiées à la conservation de l’eau et à la gestion durable des ressources hydriques à l’attention des femmes et les acteurs de l’autorité locale.

Lors de la conférence, Cities Alliance dévoilera un rapport comparatif mettant en lumière les résultats de l’analyse des défis et des opportunités liés à l’autonomisation des femmes dans la gestion de l’eau à Kairouan.

En outre, une visite sur le terrain au jardin municipal de Kairouan sera organisée. Réhabilité dans le cadre du projet, ce jardin sera transformé en espace public inclusif et durable, répondant aux besoins actuels en matière de gestion et d’accès à l’eau, en particulier pour les femmes. Lors de cette visite, les parties prenantes présenteront un récapitulatif détaillé des réalisations accomplies dans la première phase du projet Femmes et Villes Durables.

Le réaménagement du jardin intègre des solutions novatrices pour la gestion des ressources hydriques, telles que la réutilisation des Majels pour la conservation de l’eau et la conservation des eaux pluviales. La visite permettra aux participants de découvrir le site et d’échanger sur les opportunités futures et les perspectives offertes par ce projet novateur.

Perspectives futures

Lancé en mai 2023 pour une durée de 2 ans et demi, le projet continuera d’accompagner les municipalités partenaires dans le renforcement des capacités locales. À travers des modules de formation, des échanges entre villes et des initiatives de co-création, le projet aspire à instaurer des approches inclusives et durables dans la gestion des ressources urbaines. Le projet travaille également avec les autorités locales pour développer des politiques urbaines durables et intégrées qui soutiennent les objectifs de durabilité et d’égalité de genre.

À propos de Cities Alliance

Cities Alliance est un partenariat mondial dédié à la lutte contre la pauvreté urbaine et à la promotion du développement durable. Avec son programme phare “Des villes pour les femmes”, l’organisation travaille à intégrer les femmes et les filles dans les processus de développement urbain et de gouvernance, afin de permettre aux villes de devenir plus inclusives et sensibles au genre.