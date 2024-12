Le président Français Emmanuel Macron et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane se sont félicités lundi de la signature d’un partenariat stratégique entre la France et l’Arabie saoudite, a fait savoir l’Elysée.

Le partenariat stratégique “permettra de multiplier les coopérations et réalisations concrètes dans tous les domaines, qu’il s’agisse de la défense, de la transition énergétique, de la culture, des mobilités entre les deux pays ou de l’organisation de grands événements”, a indiqué la présidence française dans un communiqué.

Emmanuel Macron et Mohammed ben Salmane sont également convenus de contribuer à la désescalade au Proche-Orient, notamment par la mise en place d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et en poursuivant les efforts diplomatiques pour consolider le cessez-le-feu entre l’entité sioniste et le Liban.