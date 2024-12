Face aux défis croissants liés au stress hydrique et à la pollution par les bouteilles d’eau en plastiques, l’UBCI réaffirme son engagement en faveur de solutions durables. Avec le lancement de son partenariat avec la startup Kumulus, la banque franchit une nouvelle étape dans sa stratégie environnementale en faveur de ses employés et de ses clients.

Vendredi 29 novembre, l’UBCI a dévoilé l’installation de machines Kumulus dans plusieurs de ses sites, une innovation technologique capable de produire de l’eau potable directement à partir de l’air. Ce projet s’inscrit dans une démarche ambitieuse de sensibilisation à l’écoresponsabilité auprès de ses collaborateurs et de ses clients pour la réduction de l’utilisation des bouteilles en plastique.

Le fonctionnement de la machine repose sur un procédé ingénieux : l’air ambiant est refroidi pour générer des gouttelettes d’eau, qui sont ensuite filtrées, minéralisées, et stockées dans un réservoir garantissant leur pureté et fraîcheur. Chaque machine peut produire entre 20 et 30 litres d’eau potable par jour, offrant ainsi une alternative pratique et écologique à l’eau conditionnée.

L’UBCI ambitionne de déployer ces machines dans plusieurs sites à travers le pays, consolidant ainsi son rôle de pionnier en matière de développement durable et son soutien aux startups tunisiennes. À travers ce partenariat, la banque espère inspirer un changement durable dans les pratiques environnementales, tout en contribuant à la préservation des ressources naturelles.

A PROPOS DE L’UBCI :

Née en 1961, l’UBCI dispose aujourd’hui d’un réseau de 102 Agences et 117 GABs opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale.

Au service également de ses Clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière, du leasing et du factoring.

Certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012.

L’UBCI est aussi la première banque en Tunisie ayant obtenu en 2022 le label engagé RSE décerné par AFNOR Certification grâce à sa démarche RSE ancrée depuis 2012.

Pour plus d’information : www.ubci.tn

A PROPOS DE KUMULUS :

Kumulus est une startup pionnière dans la création d’eau potable à partir de l’air, grâce à une technologie brevetée développée en collaboration avec les universités de Limoges et Gustave Eiffel (Paris Est). Contrairement aux systèmes de filtration classiques, les machines Kumulus ne nécessitent pas de source d’eau initiale, mais seulement une alimentation électrique.

Cette innovation révolutionnaire offre aux entreprises une alternative durable et efficace aux bouteilles en plastique. Les machines produisent une eau de qualité supérieure directement sur le lieu de travail, répondant aux besoins des collaborateurs tout en réduisant l’impact environnemental.

En plus de fournir une eau fraîche et sans contaminants comme les microplastiques, Kumulus permet d’éliminer jusqu’à 1,5 tonne de déchets plastiques par an pour un bureau de 100 employés. Sa solution simplifie également la gestion logistique en supprimant les contraintes liées à l’achat, au stockage et à l’élimination des bouteilles et bonbonnes. Enfin, elle génère des économies significatives, réduisant les dépenses en eau embouteillée de 30 à 50 %.