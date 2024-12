Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, lundi au palais de Carthage, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri.

L’entretien a porté sur l’action du gouvernement, en particulier la mise en œuvre d’une série de mesures dans le domaine agricole, concernant la récolte des olives, le stockage de l’huile d’olive et la fourniture de semences aux agriculteurs, indique un communiqué de la présidence de la République.

A cette occasion, le président Saïed a réaffirmé que l’État, avec toutes ses institutions, se tient aux côtés des agriculteurs étant donné que c’est son rôle naturel qu’il a retrouvé non seulement dans le secteur agricole mais aussi dans d’autres domaines.

À cet égard, il a insisté sur le fait que l’État continue à faire face à toutes les tentatives de déstabilisation, de chantage et aux agissements des corrompus qui, “après avoir semé la corruption dans le pays, cherchent à se présenter comme des victimes”, lit-on dans le communiqué.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a exhorté chaque responsable à œuvrer pour répondre aux aspirations du peuple et à s’engager, quel que soit son poste, dans le mouvement de libération nationale et l’effort de construction d’une nouvelle histoire pour la Tunisie, rompant avec les accumulations du passé et balisant la voie pour la réalisation des revendications des Tunisiens.