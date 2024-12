Le Théâtre des jeunes créateurs-Cité de la culture à Tunis ouvre ses portes le samedi 7 décembre 2024 (19H30) pour un concert inédit, avec le hautboiste Hamadi Ferjani et le pianiste Mehdi Trabelsi, pour un voyage explorant des sonorités d’univers musicaux variés grâce à une rencontre exceptionnelle entre le hautbois et le piano.

Le programme comporte une sélection de morceaux d’œuvres de différents répertoires notamment du compositeur et chef d’orchestre italien Ennio Morricone, du pianiste et compositeur français Gabriel Fauré et du compositeur russe Nikolai Rimski-Korsakov.

Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Lyon, Hamadi Ferjani s’est perfectionné à l’instrument cor anglais. Passionné par l’orchestre, il a fait partie de la promotion 2017 de l’Orchestre Français des Jeunes et a été invité à jouer (hautbois et cor anglais solo) avec l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, ainsi que plusieurs autres orchestres prestigieux.

Le pianiste franco-tunisien Mehdi Trabelsi, compose pour son instrument et pour d’autres formations une musique à la croisée de la tradition savante occidentale et de la culture arabe. Ouvert à un univers musical sans frontières, il crée une musique profondément connectée à l’âme.