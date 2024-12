Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Sofiane Tekaya a inauguré, lundi, le Hub Design à Gafsa réalisé moyennant un financement d’environ 800 mille dinars.

Il a été établi dans le cadre du projet Creative Tunisia, financé par l’Union européenne (UE) avec une contribution financière de l’agence italienne pour la coopération au développement et mis en œuvre par l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT) et l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI).

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère visant à renforcer la créativité, la recherche, l’innovation et la commercialisation des produits d’artisanat, a indiqué Tekaya.

Et d’ajouter qu’il se veut un espace de rencontre entre des créateurs et artisans pour présenter des idées créatives favorisant la préservation du patrimoine culturel avec une touche de créativité, et ce, via la formation, l’appui technique et l’orientation.

Des expositions mobiles à Gafsa et dans les zones touristiques sont également envisagées par les bénéficiaires du hub.