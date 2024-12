La Tunisie accueillera, du 9 au 19 décembre, la 7e édition du Championnat Méditerranéen de Gymnastique pour les juniors et pré-juniors (filles et garçons). Les épreuves se dérouleront au Palais des Sports d’El Menzah.

Le directeur technique de la Fédération Tunisienne de Gymnastique (FTG), Nidhal Kaabachi, a déclaré à l’agence TAP que cette compétition revient pour la deuxième fois en Tunisie après l’édition de 2018. Elle rassemblera 16 pays des rives nord et sud de la Méditerranée.

La Tunisie sera représentée par une délégation de 35 gymnastes répartis dans différentes disciplines : 9 athlètes en gymnastique rythmique (filles), 11 en gymnastique artistique (7 filles et 4 garçons), et 15 en gymnastique aérobique (13 filles et 2 garçons).

Il a souligné l’importance de cet événement, offrant aux athlètes tunisiens une occasion unique de se mesurer à des adversaires de haut niveau venant de nations pionnières en gymnastique, comme l’Italie, la Grèce ou Malte. “Cela leur permettra de développer leurs compétences et d’acquérir une expérience précieuse en vue de leur transition vers les catégories seniors et leur participation future aux championnats africains et mondiaux”, a-t-il expliqué.

Il a également exprimé son optimisme quant aux chances de voir certains gymnastes tunisiens monter sur le podium dans plusieurs épreuves.

Kaabachi a enfin indiqué que la stratégie de la FTG repose sur l’organisation d’un maximum d’événements internationaux en Tunisie.

Cette démarche vise à faire participer un large éventail de gymnastes locaux à moindre coût, comparé aux participations à l’étranger, tout en contribuant à promouvoir davantage la gymnastique dans le pays et à repérer de nouveaux talents prometteurs capables de briller au niveau continental.