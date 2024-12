Le directeur du programme national de lutte contre le SIDA au ministère de la Santé Samir Mokrani, a souligné lundi que le nombre des personnes vivant avec le VIH en Tunisie en 2023 est estimé à environ 8 mille cas, ajoutant que 2240 personnes savent qu’ils sont porteurs du virus, ce qui représente 28% des estimations.

Il a précisé au cours d’une conférence de presse organisée lundi par l’organisation des avocats sans frontières au siège du syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida qui coïncide avec le 1er décembre de chaque année, que 2036 personnes sont traités contre le virus, soit 26% des estimations.

Mokrani a indiqué que la Tunisie a adhéré à la politique mondiale en matière de lutte contre le Sida et adopte, actuellement le plan stratégique 2021-2026 pour la lutte contre le VIH/Sida d’ici 2030.

De son côté, Dr Rim Abdelmlak a souligné la nécessite de sensibiliser les enfants aux dangers des agressions sexuelles et des méfaits des stupéfiants qui constituent une source de contamination au VIH.

Elle a ajouté que la Tunisie est dotée de 4 établissements hospitaliers pour le traitement du Sida à savoir l’hôpital Rabta à Tunis, Farhat Hached à Sousse, Hédi Chaker à Sfax, Fattouma Bourguiba à Monastir qui offrent les médicaments à titre gratuit.

Par ailleurs, la coordinatrice du projet “le virus du VIH et les droits de l’homme” au sein de l’organisation Avocats sans frontières” Amira Derbali a souligné la nécessité de lever les obstacles devant les catégories vulnérables et les personnes les plus exposées à la maladie, y compris les résidents étrangers.