La Tunisie connaîtra la réalisation des premiers projets de production d’hydrogène vert et de ses dérivés à partir de 2030, a fait savoir, lundi, à Gabès, le Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, précisant que des accords ont été signés avec plusieurs investisseurs internationaux qui ont commencé à élaborer les études relatives à leurs projets.

Ouvrant les travaux d’un Forum international sur l’hydrogène vert et ses dérivés, organisé par le Pôle Industriel et Technologique de Gabès, Chouchane a indiqué que la région de Gabès occupera une place importante dans la stratégie nationale de l’hydrogène vert en raison de sa proximité des sites de production des énergies renouvelables et de l’importance de son port commercial qui sera un trait d’union entre les centres de production et d’exportation.

La production de l’hydrogène vert et de ses dérivés s’appuiera sur les énergies renouvelables et l’eau issue principalement du dessalement de l’eau de mer, t-il ajouté.

L’organisation de ce forum international s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour le développement de l’Hydrogène Vert et de ses produits dérivés en Tunisie à l’horizon 2050, lancée officiellement en mai 2024. Ce forum a connu la participation d’experts académiques, d’industriels et de professionnels intéressés par la production de l’hydrogène vert.