Une forte présence des lobbyistes des énergies fossiles a été constatée à la 29e Conférence des Parties (COP29) sur le climat, qui s’est déroulé à Bakou en Azerbaijan, du 11 au 22 novembre 2024.

Selon la coalition d’ONG “Kick Big Polluters Out”, pas moins de 1 773 lobbyistes liés à ce secteur ont participé cette année à la Conférence de l’ONU sur le climat, un chiffre qui suscite l’inquiétude des acteurs engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique.

La prolifération des lobbyistes issus des énergies fossiles au sein des COP est une tendance qui ne cesse de croître. En 2023, leur nombre à Bakou dépasse même les délégations nationales, à l’exception de celles de l’Azerbaïdjan, du Brésil et de la Turquie.

Ces représentants pourraient éclipser les voix des pays les plus vulnérables au changement climatique. À titre d’exemple, la délégation combinée des dix nations les plus exposées aux effets climatiques (Tchad, Îles Salomon, Niger, Micronésie, Guinée-Bissau, Somalie, Tonga, Érythrée, Soudan et Mali) compte seulement 1 033 délégués, bien moins nombreux.