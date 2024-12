Le long métrage “Le Libérateur” (1987) du réalisateur, chercheur et monteur irakien Kais al-Zubaidi, décédé dimanche 1er décembre 2024, a été choisi comme film d’ouverture de la 35ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), qui se tiendra du 14 au 21 décembre 2024.

Déplorant la disparition de Kais al-Zubaidi (1939-2024), l’un des pionniers du cinéma documentaire arabe, le comité directeur des JCC a annoncé sur sa page officielle que ce film, qui documente les luttes des peuples palestinien et libanais contre l’entité sioniste, sera projeté dans une version restaurée, 37 ans après sa réalisation dans une première projection en Tunisie.

Dans le cadre de la section “JCC Classiques” programmée pour cette édition, un hommage sera rendu à des chefs-d’œuvre de réalisateurs arabes et africains, parmi lesquels les œuvres du regretté Kais al-Zubaidi, qui, durant sa carrière, ajoute la même source, a toujours placé la cause palestinienne et les préoccupations sociopolitiques de la société arabe au cœur de ses œuvres dont entre autres le court métrage documentaire “Loin du pays” (1969) programmé dans la section” Focus Palestine” lors de la 33ème édition des JCC en 2022.