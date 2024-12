Le long métrage “Aïcha” de Mehdi Barsaoui a remporté le Prix “SIGNIS” du meilleur film de la compétition internationale de la 39ème édition du Festival international du Film de Mar del Plata, qui s’est déroulée en Argentine du 21 novembre au 1er décembre 2024.

Selon le jury, ce prix a été décerné pour la qualité technique remarquable du film, où les plans et les cadrage soigneusement conçus ont contribué à transmettre avec justesse le message de l’histoire. Le film a également été récompensé pour la profondeur du scénario, qui invite avec sensibilité à réfléchir sur les anciennes et nouvelles formes d’esclavage, à travers diverses approches culturelles.

Sur le plan narratif, le film récompensé dans la section des prix indépendants, évoque, selon l’évaluation du jury, des valeurs universelles tels que la liberté, la justice, la vérité et l’amitié. Cette œuvre se distingue non seulement comme une expérience cinématographique exceptionnelle, mais également comme un témoignage du pouvoir du cinéma à transformer, inspirer et promouvoir le dialogue avec une vision humaine.

Selon le jury, Fatma Sfar, l’actrice principale, mérite une mention particulière pour avoir réussi à transcender l’écran en introduisant le spectateur au cœur du récit.

Récompensé en septembre dernier par le Prix du Meilleur Film Méditerranéen à la Mostra de Venise, “Aicha”, deuxième long métrage de Mehdi Barsaoui après “Un fils”, réunit dans le casting Fatma Sfar, Nidhal Saadi, Yasmine Dimassi et Hela Ayed.

Produit par Habib Attia de Cinétéléfilms et Marc Irmer de Dolce Vita Films, “Aïcha” (2023), une coproduction entre la Tunisie, la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar, tourne autour de la jeune Aya, coincée dans une vie morne et sans perspective à Tozeur, au sud de la Tunisie. Seule survivante d’un accident, elle décide de disparaître pour se réinventer une nouvelle vie à Tunis.

Mais sa nouvelle identité est compromise lorsqu’elle devient le principal témoin d’une bavure policière (synopsis).