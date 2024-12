L’entreprise COFICAB, spécialisée dans la conception et la fabrication de câbles automobiles, a décroché le premier prix de la 11ème édition des “HR Awards 2024”, organisée par l’Association des responsables en formation et de gestion des ressources humaines dans les entreprises (ARFORGHE) et récompensant l’engagement des entreprises tunisiennes en matière de droits humains et de durabilité.

Lors d’une cérémonie tenue le 29 novembre à Tunis, les entreprises DRÄXLMAIER Tunisie spécialisée dans les équipements intérieurs automobiles et BIC BIZERTE spécialisée dans les articles de papeterie ont remporté le 2ème prix alors que le troisième prix a été attribué à ROSENBERGER Tunisia, entreprise spécialisée dans les solutions de connectivité optique,

Les “HR Awards 2024”, initiative soutenue par la GIZ dans le cadre du projet “Initiative pour la solidarité mondiale- Initiative for Global Solidarity” (IGS), encouragent une gestion proactive des ressources humaines, avec un accent particulier sur la diligence raisonnable, levier clé pour garantir la conformité aux standards internationaux et répondre aux défis mondiaux en matière de droits humains et de durabilité environnementale.

Les entreprises qui ont participé aux “HR Awards” passent par un processus d’évaluation méthodique mené par un comité d’experts. Après une phase de candidature ouverte, un audit approfondi est réalisé pour analyser leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines et leur alignement avec les normes internationales.

Lancé en 2013, l’événement “HR Awards” a évolué au fil des ans, intégrant des catégories variées, allant de la gestion des talents à la digitalisation des ressources humaines. Chaque édition met en lumière les innovations et les stratégies qui placent les collaborateurs au cœur de la croissance des entreprises.

Créée en 1976, l’ARFORGHE rassemble des professionnels des ressources humaines issus de divers secteurs d’activité. Depuis plus de 45 ans, l’association œuvre à valoriser la fonction RH dans les entreprises tunisiennes, qu’elles soient publiques ou privées. Elle mène des initiatives visant à moderniser et à optimiser la gestion des ressources humaines, favorisant ainsi une performance organisationnelle durable.