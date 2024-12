L’Espérance de Tunis s’est retrouvée à deux points du duo de tête, grâce à sa victoire face à la JS Omrane, nouveau promu (2-0), dimanche, à Radès, en clôture de la 10e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel.

Un doublé du Brésilien Rodrigo Rodrigues (31 sp et 56) a suffi au bonheur des “sang et or” pour décrocher leur 5e succès de la saison qui intervient après une large victoire en phase de poules de la Ligue des champions face à Djoliba malien (4-0).

Grâce à cette victoire, les protégés de Reghecampf (19 points) reviennent à deux points du duo de tête et à point du podium, tandis que la JS Omrane dont c’est la première défaite après une victoire et trois matches nuls successifs, rétrograde à la 9e place avec 12 points au compteur.

Les résultats

Dimanche 1er décembre

Stade de Radès :

Espérance ST 2 Rodrigo Rodrigues (31 sp et 56)

JS Omrane 0

Stade de Soliman:

AS Soliman 1 Musa Victor (56)

CS Sfaxien 4 Achraf Habbassi (3 et 18), Youssef Becha (83), Hazem Haj Hassan (90+2)

Stade Ben Jannet:

US Monastir 0

ES Zarzis 0

Stade Métlaoui:

ES Métlaoui 2 Cherif Boudian (56), Ahmed Bouassida (69)

EGS Gafsa 1 Yasser Taleb (16)

Samedi 30 novembre

Stade Hedi Ennaifer :

Stade Tunisien 1 Bonheur Mugisha (45)

Club Africain 0

Stade 15 octobre :

CS Bizertin 0

US Ben Guerdane 1 Nassim Sioud (10)

Stade de Sousse :

ES Sahel 2 Fédi Ben Choug (18), Firas Chawat (54)

AS Gabès 0

Stade Tataouine :

US Tataouine 1 Zied Ounelli (29)

Olympique de Béja 0

Classement Pts J G N D Bp Bc Diff

1. C. Africain 21 10 6 3 1 14 4 +10

2. S.Tunisien 21 10 6 3 1 9 5 +4

3. US Monastir 20 10 5 5 0 11 4 +7

4. ES Zarzis 20 10 6 2 2 13 7 +6

5. Espérance ST 19 10 5 4 1 15 7 +8

6. CS Sfaxien 17 10 4 5 1 13 6 +7

7. O. Béja 17 10 5 2 3 10 8 +2

8. ES Sahel 14 10 4 2 4 9 8 +1

9. JS Omrane 12 10 3 3 4 9 11 -2

10. ES Metlaoui 11 10 2 5 3 7 7 00

11. AS Gabès 11 10 3 2 5 10 13 -3

12. US Ben Guerdane 10 10 2 4 4 6 8 -2

13. AS Soliman 8 10 1 5 4 7 14 -7

14. US Tataouine 6 10 2 0 8 6 18 -12

15. CA Bizertin 4 10 0 4 6 3 10 -4

16. EGS Gafsa 4 10 1 1 8 6 18 -12