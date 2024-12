Le long-métrage tunisien “L’Aiguille” réalisé par le cinéaste Abdelhamid Bouchnak, a raflé cinq distinctions lors de la 42ème édition du Festival du film de Turin en Italie, dont le palmarès a été annoncé dans la soirée du samedi 30 novembre 2024.

Le film a remporté quatre prix et une mention spéciale: le prix du meilleur scénario de long-métrage, le prix du jury des lecteurs, le prix intitulé “Respect des minorités et laïcité”, ainsi qu’une mention spéciale du jury du prix Gandhi, décernée par le centre d’études Sereno Regis et le prix de “Scuola Holden”, attribué par les étudiants au meilleur scénario.

Les différents jurys ont salué cette œuvre pour avoir abordé avec audace un sujet rarement évoqué dans le cinéma à savoir la question de l’intersexualité, et d’avoir réussi à mettre en lumière un droit fondamental des individus tout en dénonçant les discriminations basées sur les stéréotypes et les préjugés dans la société.

La 42ème édition du festival du film de Turin qui s’est déroulée du 22 au 30 novembre 2024 à Turin (nord de l’Italie), a été marquée par la participation de 120 films projetés dans trois compétitions : long-métrages, courts-métrages et documentaires.