Le ministre de la santé, Mustapha Ferjani a indiqué vendredi qu’une étude, élaborée par l’institut Tunisien des études stratégiques (ITES) sur la “migration des professionnels de la santé” a fait ressortir que 75% des médecins tunisiens travaillant à l’étranger souhaitent retourner en Tunisie, ce qui nécessite, a-t-il dit d’accélérer la cadence des réformes pour créer un cadre incitatif à travers des mécanismes appropriés.

Ferjani a indiqué dans une déclaration à la TAP, en marge de l’ouverture à Hammamet des travaux du 28e congrès de réanimation médicale, que l’ITES a soulevé deux points essentiels dans cette étude qui portent sur deux axes: le premier concerne l’encouragement des professionnels de santé et le deuxième porte sur l’amélioration des conditions de travail.

Il a affirmé que le ministère de la santé a entamé les travaux sur ces deux axes dont les résultats seront concrétisés à partir de l’année prochaine, conformément à la vision du président de la république Kais Saied qui consiste à encourager les professionnels de santé et à leur fournir les équipements modernes.

Concernant la couverture médicale, Ferjani a indiqué que son département a recruté prés de 3 mille agents en 2023 et prévoit de recruter 3500 autres en 2025.

“Le ministère de la santé s’emploie à palier le manque de médecins à travers toutes les régions du pays en priorité dans les secteurs de la médecine d’urgence, le transfert médical, la réanimation médicale et la chirurgie” a-t-il ajouté.

Il a affirmé que son département s’emploie à promouvoir les pôles de santé et à les doter d’équipements modernes et des technologies avancées.

Ferjani a souligné l’importance du congrès national de la réanimation médicale qui constitue une opportunité d’échange entre les professionnels et permettra de débattre des moyens de rapprocher davantage les prestations sanitaires aux citoyens et de fournir les équipements médicaux aux services de réanimation dans les établissements hospitaliers à travers toutes les régions du pays.

Il a indiqué que son département œuvre à renforcer la capacité de tous les établissements hospitaliers en personnel médical et en médecins réanimateurs, anesthésistes et médecins urgentistes ainsi que les services de transfert et d’urgence médicale qui s’inscrit selon ses propos “dans le cadre de l’édification d’un système unifié et cohérent dans le dessein de servir l’intérêt des citoyens et de faciliter le déplacement des patients qui sont dans un état critique, aux services des urgences ou de réanimation, en concrétisation du principe d’égalité d’accès aux soins”.

Il convient de rappeler que le 28e congrès de réanimation médicale et les 18e journées nationales des paramédicaux, organisé jusqu’au 30 novembre courant par l’association tunisienne de réanimation médicale constitue une importante rencontre scientifique et médicale.

Plus de 500 professionnels de santé participent à cette manifestation en présence de nombreux invités de France, d’Algérie, de Libye, du Maroc, de Mauritanie et d’Egypte.