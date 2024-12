Ce dimanche 1er décembre 2024, Lecce accueille la Juventus pour une rencontre de la Serie A qui s’annonce captivante. Le coup d’envoi sera donné à 20h45, et le match sera diffusé en direct sur la chaîne L’Équipe.

Un rendez-vous crucial pour les deux équipes

Lecce, engagé dans la lutte pour le maintien, espère créer la surprise face à l’un des géants du football italien. Jouant devant leur public, les joueurs de Lecce tenteront de puiser dans leur détermination et leur collectif pour tenir tête à une Juventus en quête de points précieux.

De son côté, la Juventus, habituée à jouer les premiers rôles, arrive avec la ferme intention de consolider sa place dans le haut du classement. Une victoire leur permettrait de rester dans la course au titre et d’affirmer leur statut de favori.

Une opposition à surveiller

Le match opposera deux styles de jeu distincts :

Lecce, qui mise sur la solidité défensive et les contres rapides.

La Juventus, avec son armada offensive et son jeu maîtrisé, s’appuiera sur des joueurs clés comme Federico Chiesa et Adrien Rabiot pour faire la différence.

Les détails pratiques pour suivre le match

Match : Lecce – Juventus

Date : Dimanche 1er décembre 2024

Heure : 20h45

Diffusion : Chaîne L’Équipe