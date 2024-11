Résultats des rencontres de la 12e journée du championnat ProA de basket-ball, jouées samedi :

Samedi 30 novembre

Salle Bouhima de Radès :

ES Radès – JS Kairouan 54-84

Salle de Monastir (17h30) :

US Monastir – ES Goulette 92-56

Dimanche 1 décembre

Salle de Grombalia (16h30) :

DS Grombalia – JS Manazeh

Salle de Mahdia (16h30) :

BBC ahdia – C.Africain

Salle de Sousse (18h00) :

Etoile du Sahel – US Ansar

Classement: Pts J

1. JS Kairouan 22 12

. US Monastir 22 12

3. C. Africain 20 11

4. ES Sahel 19 11

5. DS Grombalia 16 11

. US Ansar 16 11

. ES Goulette 16 12

8. JS Manazeh 14 11

9. CB Mahdia 13 11

10. ES Radès 13 12