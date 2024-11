Les relations fraternelles étroites entre la Tunisie et le Mali et la question de la migration irrégulière ont été au centre d’un entretien tenu vendredi à Tunis entre le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et l’ambassadeur de la République du Mali en Tunisie, Moussa SY.

Selon un communiqué du ministère des affaires étrangères, le chef de la diplomatie tunisienne a souligné à cette occasion l’importance de bien préparer les prochaines échéances bilatérales afin de promouvoir le partenariat à tous les niveaux et répondre aux aspirations des deux peuples frères.

Pour sa part, l’ambassadeur du Mali s’est félicité du niveau de la coopération tuniso-malienne, notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la formation professionnelle et de la santé estimant que la Tunisie est une destination privilégiée pour les citoyens maliens compte tenu de ses capacités matérielles et de ses compétences humaines dont le Mali voudrait tirer profit.

La réunion a été également l’occasion de passer en revue l’approche tunisienne dans le traitement de la question de la migration irrégulière et de souligner l’importance d’intensifier la coopération et la coordination entre les deux pays et les organisations internationales concernées afin d’assurer le retour volontaire sûr des migrants irréguliers vers leurs pays d’origine.